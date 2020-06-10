Михаилу Ефремову придется походить с браслетом

Михаилу Ефремову придется носить специальный браслет, при помощи которого сотрудники правоохранительных органов смогут отслеживать перемещения фигуранта уголовного дела. Средство контроля было надето на актера еще накануне.

«Еще вчера в отношении Ефремова сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции были применены технические средства контроля», — цитирует РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

В столичном управлении Федеральной службы исполнения наказаний эту информацию подтвердили.

9 июня Таганский суд столицы отправил актера под домашний арест. Изначально следствие полагало возможным взять с него подписку о невыезде, но потом выяснилось, что подобную меру к Ефремову ранее уже применяли. Она была нарушена, поэтому следователь настоял на аресте. Его поддержал представитель прокуратуры.

Сам Ефремов согласился на домашний арест, и его адвокат не стал спорить, хотя счел основания для такой меры недостаточными.

Артист обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. ДТП повлекло по неосторожности смерть человека, за что предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выскочил на встречную полосу движения и протаранил пикап службы доставки. Водитель второго автомобиля скончался в больнице от полученных травм. Авария попала на видео, равно как и неадекватное состояние актера после столкновения. Он едва держался на ногах. Позднее опьянение подтвердила медицинская экспертиза.