Михаилу Ефремову придется походить с браслетом
- 10 июня 2020, 20:39
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Михаилу Ефремову придется носить специальный браслет, при помощи которого сотрудники правоохранительных органов смогут отслеживать перемещения фигуранта уголовного дела. Средство контроля было надето на актера еще накануне.
«Еще вчера в отношении Ефремова сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции были применены технические средства контроля», — цитирует РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.
В столичном управлении Федеральной службы исполнения наказаний эту информацию подтвердили.
9 июня Таганский суд столицы отправил актера под домашний арест. Изначально следствие полагало возможным взять с него подписку о невыезде, но потом выяснилось, что подобную меру к Ефремову ранее уже применяли. Она была нарушена, поэтому следователь настоял на аресте. Его поддержал представитель прокуратуры.
Сам Ефремов согласился на домашний арест, и его адвокат не стал спорить, хотя счел основания для такой меры недостаточными.
Артист обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. ДТП повлекло по неосторожности смерть человека, за что предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.
Вечером 8 июня на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выскочил на встречную полосу движения и протаранил пикап службы доставки. Водитель второго автомобиля скончался в больнице от полученных травм. Авария попала на видео, равно как и неадекватное состояние актера после столкновения. Он едва держался на ногах. Позднее опьянение подтвердила медицинская экспертиза.
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