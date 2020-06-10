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В Австралии готовятся построить самый мощный телескоп в мире

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Michael Goh and ICRAR/Curtin

© Michael Goh and ICRAR/Curtin

После семи лет проектирования ученые Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) завершили подготовку к строительству SKA (Square Kilometre Array) — крупнейшего в мире радиоинтерферометра.

Строительство самого большого телескопа в мире начнется в следующем году в Западной Австралии. Сто тридцать тысяч индивидуальных радиоантенн наряду с сопутствующей электроникой будут построены на тысяче квадратных километров в радиоастрономической обсерватории CSIRO в Мурчисоне, примерно в 800 км к северу от Перта.

SKA будет создан в рамках глобального сотрудничества 20 стран и станет одним из крупнейших в мире научных объектов, исследующих всю историю и эволюцию Вселенной, а также раскрывающих достижения фундаментальной физики.

Подготовительная работа в Западной Австралии за последние два года ускорилась благодаря международному партнерству стран SKA (Австралия, Китай, Италия, Мальта, Нидерланды и Великобритания).

Мы сейчас прошли последнюю важную техническую веху, прежде чем международное сообщество начнет строительство SKA, с бюджетом 1,87 миллиарда евро в течение первых десяти лет его существования. За последние семь лет правительство поддержало нашу команду с помощью 10,1 миллиона долларов, — говорят разработчики.

С 2009 года правительства многих стран предоставляли финансирование в размере 71 миллиона долларов для строительства SKA. Благодаря этим инвестициям Западная Австралия скоро станет глобальным центром радиоастрономии.

Система SKA будет исследовать космос более чем в десять тысяч раз быстрее, чем когда-либо. С помощью нового оборудования астрономы хотят изучить историю Большого взрыва, а также исследовать гравитационные волны нашей Вселенной.

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