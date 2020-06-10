«Запрос на гарантии»: как пандемия сказалась на настроениях россиян

Пандемия коронавирусной инфекции усилила общественный запрос на гарантии со стороны государства. Именно поэтому более 90% россиян, по данным социологов, готовы сегодня поддержать предложенные президентом России Владимиром Путиным конституционные поправки поправки. Такое мнение высказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола ЭИСИ «Социальное эзотерическом пандемии. Прогнозы, вызовы, решения».

«Люди хотят скорейшего принятия изменений в Конституцию, поскольку большая часть этих изменений касается социальной отвественности государства перед населением. Россияне увидели, что подобные изменения как никогда уникальны, И у них, конечно, появляется некий страх, что гарантии, которые планируется заложить в Конституцию, не будут реализованы, если не будут утверждены. Особенно это касается поправки об обязательной индексации пенсий. Люди пенсионного возраста боятся, что государство в непростой экономической ситуации может опять попытаться решить свои проблемы за счет население, как в 90-е годы», — полагает Мамонов.

Эксперты считают, что после пандемии политическая ситуация в России останется довольно стабильной. По мнению политолога Алексея Чеснакова, массовые протесты, как в США или Великобритании, российским властям не угрожают.

Протесты в США и Великобритании имеют другую природу. Их причины кроются в исторических и социальных основах этих государств. Что касается ожиданий и опасений россиян, то здесь наблюдается запрос на изменение Основного закона. Очень позитивно воспринимаются аргументы, связанные с раскрытием тезиса о социальном государстве. Граждане хотят знать, в каких конкретно параметрах будет раскрыт этот тезис, — сказал политолог.

Протестные настроения наблюдается прежде всего в мегаполисах, но они погоды не делают, добавил председатель правления фонда «Центр политических технологий» Борис Макаренко.

«Это маргинальный феномен», — заключил эксперт.



Для жителей всей остальной России кризис — это «время сплочения, когда все внутриполитические противоречия между властью и оппозицией уходят на второй план», дополнил политолог Глеб Кузнецов.