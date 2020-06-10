В ЦИК призвали не размещать агиток на сайте для голосования по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила избирательные комиссии Москвы и Нижегородской области, где голосование по Конституции пройдет в электронном формате, внимательно следить за тем, чтобы на сайте 2020og.ru, который был создан исключительно для волеизъявления граждан, не было лишней информации.

«Не пытайтесь дублировать в своем масштабе наш специальный агрегатор конституция2020. рф, на котором вся информация собирается. У сайта 2020og.ru совершенно другая функция, очень узкая. Были замечания специалистов и экспертов, мы убрали лишнее. Это фактически как ящик для голосования. Это электронная урна, у сайта чисто техническая функция», — приводит слова Памфиловой «Интерфакс».



Ранее на сайте для голосования были опубликованы мнения артистов, агитирующих граждан голосовать за поправки. Данная информация была признана неприемлемой и удалена с ресурса.