найти ×
   
  • USD -0.06
    68.62
  • EUR +0.57
    77.92
СохранитьСохранено0
×

014725

В ЦИК призвали не размещать агиток на сайте для голосования по Конституции

Small f632c44589
© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила избирательные комиссии Москвы и Нижегородской области, где голосование по Конституции пройдет в электронном формате, внимательно следить за тем, чтобы на сайте 2020og.ru, который был создан исключительно для волеизъявления граждан, не было лишней информации.

«Не пытайтесь дублировать в своем масштабе наш специальный агрегатор конституция2020. рф, на котором вся информация собирается. У сайта 2020og.ru совершенно другая функция, очень узкая. Были замечания специалистов и экспертов, мы убрали лишнее. Это фактически как ящик для голосования. Это электронная урна, у сайта чисто техническая функция», — приводит слова Памфиловой «Интерфакс».

Ранее на сайте для голосования были опубликованы мнения артистов, агитирующих граждан голосовать за поправки. Данная информация была признана неприемлемой и удалена с ресурса. 

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 15:11

    странное голосование по конституции, где один из пунктов голосования прямо противоречит той самой Конституции ..

Военное дело
Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии
290108452читать позжечитаю позже
Наука и техника
В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе
1018157читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Спорт
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине

Чтобы вы не стали шариком, пока сидите дома.

35031123читать позжечитаю позже

Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко28 апреля

Болезнь редко протекает тяжело у тех, кто с ними столкнулся.

90183873читать позжечитаю позже