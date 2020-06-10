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Волонтеры зафиксировали резкий рост количества фейков о Конституции

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Лига безопасного интернета зафиксировала резкое увеличение количества фейков о предстоящем голосовании по конституционным поправкам. Так, с 5 июня волонтеры организации обнаружили 342 недостоверных сообщения.

Как отметила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, фейки распространяются в тех же пабликах, где ранее волонтерами были обнаружены недостоверные сообщения о коронавирус.

Появление фейков о предстоящем референдуме связано с тем, что эта тема стала резонансной в последнюю неделю и активно обсуждается в обществе. Мы фиксируем рост количества организованных вбросов недостоверной информации о голосовании под видом достоверных сообщений. Мы продолжим ежедневно проводить мониторинг соцсетей для выявления фейков и освещать самые резонансные из них, по которым уже получено опровержение, — отметила Мизулина.

В основном авторы фейков распространяют информацию о том, что конституционные поправки якобы уже приняты без голосования, поскольку экземпляры текста Основного закона в новой редакции давно напечатаны и продаются в книжных магазинах.

«Факт продажи в отдельных магазинах книг „Конституция России“ в редакции от 2020 года не является фактом официального опубликования Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками, — предупреждают волонтеры из Лиги безопасного интернете. — Официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования».

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