Большинство первых исследований COVID-19 признаны недействительными

Новая статья международной группы ученых говорит о том, что ранние исследования потенциальных методов лечения COVID-19, допускали множество неточностей.

Исследователи проанализированы 201 клиническое испытание лекарственных средств, которые, по состоянию на 26 марта, были зарегистрированы в США в соответствии ClinicalTrials.gov, а также в международном реестре клинических испытаний.

Из проанализированных работ 49,8% были зарегистрированы в Китае и 37,8% в США. Большинство исследований в реестре клинических испытаний США были зарегистрированы от международных исследователей.

Исследователи обнаружили, что во многих работах отсутствовали ключевые функции, необходимые для оптимизации их научной ценности, такие как использование контрольных групп. Анализ показал, что в одной трети исследований отсутствуют клинические конечные точки для четкого определения успеха или неудачи.

Почти половина исследований проводилась на небольших группах (менее 100 человек), а две трети работ подразумевала, что медики и пациенты знали, какие препараты им назначали. Из-за этих недостатков многие из исследований, вероятно, дадут только предварительные доказательства.

Учитывая срочность выявления окончательных доказательств потенциального лечения COVID-19, это тот случай, когда нам не нужно было говорить «необходимы дальнейшие исследования». Быстрое начало столь многих клинических испытаний отражает отсутствие какого-либо эффективного лечения острого заболевания COVID-19, глобальная смертность от которого превышает 400 857 смертей во всем мире по состоянию на 8 июня 2020 года, — говорят исследователи.

Из 201 исследования, которые исследователи проанализировали в своей статье, подавляющее большинство включало лечение, уже используемое для других заболеваний.

Американские врачи имеют право назначать одобренные FDA лекарства для других заболеваний. Авторы отмечают, что использование одобренных препаратов для новых заболеваний может нести риски, и важно, чтобы методы лечения изучались на безопасность и эффективность для COVID-19.

Всего в 201 исследовании было задействовано 92 различных препарата, а также антителосодержащая плазма крови. Ученые обнаружили, что большинство из этих испытаний продемонстрировали недостатки терапии.

Например, около трети исследований не предоставляют информацию о том, сколько пациентов выписалось из больницы, а сколько умерли. Примерно в четверти случаев отсутствовало стандартное рандомизированное назначение препаратов.

Таким образом ученые делают вывод, что большинство исследований, опубликованных в марте 2020 года, не имеют под собой никакой доказательной базы.