ОП РФ оценит новый метод проверки водителей на трезвость

Вскоре на дорогах России водителей на предмет алкогольного опьянения смогут проверять чаще, не тратя на это много времени и не создавая пробок. Проект введения нового метода тестирования направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.

Новинка практически сразу, за несколько секунд, даст сигнал о том, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится алкоголь, рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.

«Если есть, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования. Если нет — без составления процессуальных документов мы разрешим продолжить дальнейшее движение», — пояснил он.

Новые технические средства подходят для использования на дорогах, где есть возможность организовать движение в одну полосу. В короткий промежуток времени весь поток будет проверен.

«Таким образом, водители будут понимать, что в любом месте, в любое время они могут быть проверены на употребление», — подчеркнул Быков. Это позволит, по его словам, «удержать часть водителей от выезда на дорогу в состоянии опьянения».

Кроме того, Госавтоинспекция ожидает разрешение Минздрава на использование базы граждан, которые страдают от алкогольной и наркотической зависимости. В ГИБДД понимают, что после окончания срока лишения прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, некоторые водители предоставляют медицинскую справку без посещения нарколога. Об этом говорит выборочная проверка. При этом некоторые состоят на учете.

«Если у нас будет доступ к медпоказаниям, то эти справки, которые выдаются на сегодняшний день, они будут иметь совершенно другой вес. Наверное, надо ставить эту работу на систему и перепроверять уже системно все 100% водителей, которые попадают в поле нашего зрения», — подчеркнул Быков.

Сейчас проект нового метода тестирования направлен на обсуждение в Общественную палату.

«Надеюсь, в ближайшее время мы получим заключение Общественной палаты и дальше продолжим работу уже в правительстве над этим документом», — пояснил Быков.

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