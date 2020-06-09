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Экс-кандидат в президенты проследит за ходом голосования по Конституции

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Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. © vk.com

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. © vk.com

Представители партии «Коммунисты России» намерены принять активное участие в котроле за голосованием по конституционным поправкам. Об этом заявил председатель Центрального комитета партии Максим Сурайкин, который в 2018 году принимал участие в выборах президента РФ в качестве кандидата.

«Вы знаете, что у нас достаточно большой охват — 75 региональных отделений, шесть фракций в субъектах Федерации. 250 депутатов разного уровня, главы районов и мы традиционно на каждых выборах от 15 до 20 тысяч наблюдателей выставляем. Сейчас мы постараемся мобилизовать нашу армию», — отметил Сурайкин в ходе заседания Координационного совета при ОП РФ по вопросам взаимодействия с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за общероссийским голосованием по Конституции.

Лидер «Коммунистов России» считает, что наблюдение за всеми демократическими процессами, которые происходят в стране, — это очень верный подход.

«Как говорил Владимир Ильич Ленин: „Нет лучшего социологического исследования, чем выборы, пусть даже буржуазные“. Поэтому мы сейчас готовимся, у нас достаточно хороший корпус подготовленных наблюдателей. Я прекрасно понимаю, что у нас есть ретивые чиновники, которые будут иногда недобросовестно считать, как в пользу поправок, так и против, поэтому мы должны активно принять участие», — заключил Максим Сурайкин.

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Комментарии (1)

  • Small 9e33d4ce55
    Ya_mimitingсегодня, 16:39

    Сурайкин, Платошкин, Рашкин - е-мое, ребята, ну с такими фамилиями в Президенты лезть просто неприлично.

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