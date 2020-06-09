В России выздоровели 50% пациентов с коронавирусом

Около 50% заразившихся коронавирусом жителей России уже выздоровели, следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Таким образом, число вылечившихся достигло 242 тысяч 397 человек.

Только за последние сутки в РФ из больниц выписаны 11 тысяч 709 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус. Это максимальный показатель с 26 мая, передает ТАСС.

Общее количество заразившихся коронавирусом россиян составляет 485 тысяч 253 человека. Суточный рост в относительном выражении обновил минимум, опустившись до 1,8%.