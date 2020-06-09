Нью-Йорк возвращается к прежней жизни

Нью-Йорк, ставший эпицентром вспышки коронавируса в США, начал частично возвращаться к прежней жизни в понедельник после почти трех месяцев изоляции.

Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что кризис в области здравоохранения прогрессирует во всем мире. Однако местные власти считают, что нужно восстанавливать экономику страны, так как вакцина или лекарство от коронавируса будут не скоро.

Около 400 000 жителей Нью-Йорка получили разрешение вернуться к работе: открылись небольшие розничные магазины, возобновились стройки. Когда Нью-Йорк вступил в первую фазу своего повторного открытия, а некоторые из наиболее пострадавших стран Европы вернулись к полноценной жизни, ВОЗ сообщила о рекордном количестве новых случаев заболевания во всем мире.

Генеральный директор ВОЗ сказал, что за последние 24 часа было зарегистрировано 136 000 случаев заболевания. Это самое большое число за один день с начала пандемии, причем большинство из заболевших находятся в Америке и Южной Азии.

Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус журналистам.

COVID-19 вызвал более 21 000 подтвержденных и вероятных смертей в Нью-Йорке после того, как самый густонаселенный город стал эпицентром эпидемии в США в конце марта.

Начало экономической перезагрузки началось на следующий день после того, как мэр Нью-Йорка отменил недельный комендантский час, который он ввел из-за грабежей. Губернатор Эндрю Куомо призвал тысячи протестующих пройти тестирование на COVID-19, опасаясь, что они могут вызвать всплеск инфекций.

США будут плавно снимать ограничения. Сначала откроются небольшие магазины, потом летние веранды и парикмахерские. Правительства во всем мире осторожно снимают ограничения, чтобы оживить свою экономику, пытаясь при этом избежать новой вспышки инфекции.

В Латинской Америке страны готовятся к худшему, поскольку вспышка обострилась, причем особенно сильно пострадали Бразилия, Мексика и Перу. Сейчас Бразилия занимает третье место в мире по числу погибших — более 36 000 человек, но президент Жаир Болсонару продолжает отменять меры по карантину.