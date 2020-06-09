Безопасно ли делать ремонт во время пандемии

Во многих городах и странах самоизоляция продолжается, поэтому специалисты исследуют различные ситуации, которые могут возникнуть во время пандемии.

В недавней статье ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, Технологического института Джорджии и Университета Эмори рассказали, безопасно ли приглашать домой строителей и проводить ремонт, когда вокруг бушует эпидемия коронавируса.



Чиновники от здравоохранения говорят нам не пускать посторонних людей в дом во время эпидемии, так как COVID-19 с большей вероятностью распространится в тесных, закрытых помещениях.

Однако могут пройти годы, прежде чем появится вакцина против вируса, и по крайней мере несколько месяцев, прежде чем создадут безопасное лекарство против коронавируса. А жизнь не стоит на месте, и многие из нас уже давно запланировали ремонт.

Первое, что нужно иметь в виду, это безопасность. Перед вызовом строителей поинтересуйтесь у фирмы, какие меры защиты они принимают. Есть ли у их сотрудников защитные костюмы, маски, дезинфицирующие средства, — пишут специалисты.

Ученые советуют не стесняться задавать рабочим вопросы об их самочувствии, спрашивать о тестах на коронавирус.



Хотя ношение масок превратилось в политическую и идеологическую борьбу, они по-прежнему нужны для того, чтобы не дать вам заразить кого-то. Если вы и работник носите их, шансы передачи вируса резко падают.

Также важно мыть или дезинфицировать руки до, во время и после ремонта. Поэтому держите бутылку дезинфицирующего средства у входа в свой дом и попросите рабочих пользоваться им перед входом на объект.



Все дело во времени и контакте. Не стойте рядом друг с другом. Маска — это не панацея. Не забывайте о проветривании помещения.

Обувь не считается высоким риском передачи, поэтому нет необходимости просить человека снимать ее. Перчатки мало помогают, потому что большинство людей не знают, как их носить и правильно снимать, и все равно трогают лицо или чихают в руку, говорят ученые.

Также не забывайте о дезинфекции всех поверхностей и влажной уборке.

