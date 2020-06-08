Челябинский пенсионер оформил кредит на лечение несуществующей болезни

Пенсионер из Кыштыма Челябинской области пожаловался в Общероссийский народный фронт (ОНФ) на частную клинику, в которой ему поставили несуществующий диагноз.

В результате напуганный врачами 63-летний мужчина был вынужден взять кредит на 119 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Он рассказал, что в клинику «Мария Лионса» его заманили по звонку. В телефонном разговоре доброжелательная собеседница рассказала о якобы действующей президентской программе, в рамках которой всем пожилым людям полагается бесплатное комплексное обследование. «Она заверила, что контакты пенсионера ей предоставили в областной больнице», — уточнили изданию в пресс-службе.

По результатам обследования врачи сделали неутешительный вывод, сообщив пенсионеру, что у него плохие анализы крови. Ему дали какую-то таблетку и сказали, что нужно срочно ставить капельницу. Затем его попросили подписать какие-то бумаги, и в итоге мужчине пришлось оформить кредит на 119 тысяч рублей на лечение болезни.

В муниципальной больнице, куда он обратился, выяснилось, что никакого страшного диагноза у него нет.

В ОНФ подготовили жалобу в суд и обратились в прокуратуру. На данный момент уже удалось вернуть пенсионеру 80 тысяч рублей, однако оставшееся деньги лекари-предприниматели отдавать отказываются.