На пешеходном переходе в Москве водитель ранил мужчину ножом
- 08 июня 2020, 19:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Конфликт между пешеходами и водителем автомобиля, произошедший на улице Алабяна в Москве, закончился поножовщиной.
Как стало известно РЕН ТВ, идя по пешеходному переходу, безработный мужчина и его бывшая жена вступили в перепалку с водителем проезжающей машины.
Тот не смог сдержать свой гнев, вышел из автомобиля и ударил пешехода ножом в шею. В результате мужчина получил ранение, а водитель скрылся с места происшествия на своем авто, сообщает телеканал.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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