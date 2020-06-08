На пешеходном переходе в Москве водитель ранил мужчину ножом

Конфликт между пешеходами и водителем автомобиля, произошедший на улице Алабяна в Москве, закончился поножовщиной.

Как стало известно РЕН ТВ, идя по пешеходному переходу, безработный мужчина и его бывшая жена вступили в перепалку с водителем проезжающей машины.

Тот не смог сдержать свой гнев, вышел из автомобиля и ударил пешехода ножом в шею. В результате мужчина получил ранение, а водитель скрылся с места происшествия на своем авто, сообщает телеканал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.