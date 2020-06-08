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Нашлись ответственные за один из самых популярных фейков о коронавирусе

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Трое жителей Дагестана подозреваются в распространении недостоверной информации о COVID-19.

В отношении них возбуждены уголовные дела.

Следствием установлено, что в апреле 2020 года подозреваемые с помощью своих мобильных телефонов распространили в группе мессенджера WatsApp заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Речь идет о фейке, в котором сообщалось о том, что с пролетавших над населенными пунктами вертолетов якобы распылялась коронавирусная инфекция, ставшая в итоге причиной смерти людей и падежа домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе. В произошедшем авторы фейка обвинили органы государственной власти, сообщается на сайте республиканского СУ СК РФ.

Ранее «Ридус» писал о том, что жителей Дагестана, где сейчас наблюдается тяжелая эпидемическая ситуация, напугали фейковым сообщением о поступление в аптеки региона отравленных масок. Ложь тиражировалась через мессенджер WhatsApp в виде аудиозаписи.

В интервью «Ридусу» врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Ковпак объяснил, почему во время пандемии коронавируса люди больше склонны доверять фейкам, а не официальной информации.

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