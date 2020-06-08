Учительница дала советы сдающим ЕГЭ

Вступительные экзамены в вузы начнутся уже через месяц. Несмотря на то, что сроки экзаменов были перенесены из-за пандемии коронавируса, многие одиннадцатиклассники все равно переживают из-за ЕГЭ.

«Ридус» выяснил, что нужно сделать для последнего рывка и как правильно настроиться на сдачу экзаменов.

Сожалеть о неиспользованных возможностях, о том, что не сделано и не выучено, не стоит. Необходимо решить, как распределить оставшееся для подготовки время, чтобы улучшить свои результаты. Проверяя «багаж» своих знаний, нужно начать с того, что уже есть, а затем определить недостатки, — посоветовала Наталья Давыдова, почетный работник общего образования РФ с 26-летним стажем, член Международной профессиональной гильдии психологов-игропрактиков, репетитор.

Когда занятия в школе завершены и вскоре предстоит сдавать экзамены, нужно оглядеться и понять, что делать дальше, сфокусироваться на задачах, которые предстоит решать. В новом выпуске программы «Пока мы дома» ГК «Просвещение» Наталья Давыдова посоветовала, что за месяц до экзамена активно штудировать учебники не стоит.

Оставшийся период — это время емких справочников и других материалов для повторения. Используйте носители информации, которые вы воспринимаете лучше всего.

Если вам больше подходит видеоряд, то смотрите учебные ролики и анимационные фильмы. Если хорошо работаете с текстом, читайте статьи. Некоторые ученики хорошо воспринимают информацию на слух — им лучше слушать аудиофайлы, можно попросить родителей или друзей почитать вслух.

Только спокойствие!

Необходимо регулировать режим дня, насколько это возможно, чтобы последовательными шагами идти к успеху. При этом суету зачастую создают не сами школьники, а их родители. В столь сложной ситуации подростку нужна фигура эмоционально устойчивого взрослого.

Родителям можно порекомендовать, как в случае разгерметизации самолета, надеть «маску спокойствия» сначала на себя, а затем на ребенка. В этот период школьникам особенно необходимы качественное и регулярное питание, а также прогулки на свежем воздухе.

Составляйте шпаргалки

Брать их на экзамен, конечно же, не нужно, но на финишном этапе подготовки они очень помогут. В процессе составления шпаргалок школьники конспектируют материал, выделяют главное, активизируют творческие способности.

Читаю между строк

Придя на экзамен и получив конверт с заданиями, для начала просмотрите их «по диагонали», советует учительница. Стоит ознакомиться с заданиями, по возможности «подружиться», а затем выполнять в предложенной последовательности.

Первая часть экзамена — самая простая — позволяет постепенно набирать обороты и напористо идти вперед. Когда дойдете до сложных заданий, то уже будете в хорошей «спортивной» форме. Если во время экзамена вы почувствовали, что переволновались, сделайте несколько медленных глотков воды. Это поможет успокоиться, а затем приложить максимум усилий и в конце концов сделать то, что вам по силам.