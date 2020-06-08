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Индия ослабляет карантин, несмотря на рекордное количество больных

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Торговые центры и храмы вновь открылись в нескольких городах Индии в понедельник, несмотря на то, что в стране ежедневно регистрируется рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом, а пандемия будет продолжаться здесь еще несколько недель.

После 10-недельной изоляции правительство рискнуло снять некоторые ограничения в попытке ослабить разрушительный удар по экономике, нанесенный коронавирусом. Но число новых случаев выросло почти на 10 тысяч новых случаев.

В понедельник, 8 июня, в Индии насчитывается 258 090 заболевших. Еще немного, и индусы догонят Великобританию и Испанию, считают эксперты.

Согласно последней статистике, в Индии 7135 смертей, что значительно ниже, чем в других сильно пострадавших странах, но эпидемия, как ожидается, достигнет своего пика на местном уровне только в июле.

Тем не менее, в столице Дели торговые центры, рестораны, храмы и мечети были вновь открыты впервые с 25 марта. Уже сегодня люди в масках и с антисептиками для рук отправились в местные храмы.

Я чувствовал, что чего-то не хватает, когда не мог прийти в храм все эти недели. Я надеюсь, что все улучшится, но теперь я буду приходить каждый день, — сказал один из прихожан.

Многие храмы устроили у своих входов санитарные туннели и запретили верующим приносить подношения. У прихожан дважды проверяют температуру, прежде чем пустить внутрь. Индийское правительство говорит, что жесткий карантин, введенный 25 марта, ограничил распространение коронавируса.

Но теперь страна готовится к серьезному удару по экономике, когда миллионы рабочих стали безработными. Рейтинговые агентства заявили, что экономика может сократиться более чем на пять процентов в этом году, после среднего роста около семи процентов за последнее десятилетие.

Несмотря на ограничения, ослабленные в прошлом месяце, производственный сектор Индии изо всех сил пытается держаться на плаву. Крупные города, которые когда-то были переполнены рабочими из бедных сельских районов, пострадали от обратной миграции, поскольку миллионы рабочих бежали в свои деревни.

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