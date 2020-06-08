Пандемия приостановила строительство ядерного центра Росатома в Боливии

Распространение коронавирусной инфекции приостановило строительство Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) Росатома в Боливии. Однако власти этого латиноамериканского государства настроены продолжить сотрудничество с Россией. Об этом заявил посол РФ в Боливии Владимир Спринчан.

«Назначен новый директор Агентства ядерной энергии Боливии, который настроен в отношении проекта очень позитивно. Новое руководство отрасли дискредитировало все предыдущие заявления о каких-то нарушениях и незаинтересованности в работе с Россией», — цитирует слова посла РИА Новости.

В феврале Боливийское агентство по ядерной энергии (ABEN) заявило о заморозке проекта строительства ядерного центра до того момента, когда по этому вопросу выскажутся парламент и прокуратура страны. Но уже через месяц правительство Боливии и Росатом сообщили, что ЦЯИТ в Эль-Альто, который должен заработать в 2023 году, вступит в строй в срок и даст боливийцам доступ к технологиям мирного атома.

По словам российского посла, на объект уже завезли оборудование. Само строительство достаточно сильно продвинулось, но потом возникли задержки из-за пандемии. Проект пришлось заморозить — в Боливии продолжается деятельность только самых необходимых производств.

Тем временем Латинская Америка превращается в новый очаг распространения коронавирусной инфекции, заметно опережая по числу новых инфицированных Европу и Азию, уже миновавшие пик заболевания.