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Матчи РПЛ могут показать на бесплатных каналах

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© vk.com

© vk.com

Некоторые игры чемпионата России по футболу могут показать на бесплатных телевизионных каналах. Такое мнение высказал по итогам общения представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и телеканала «Матч ТВ» заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Футбольный чиновник рассказал, что встреча прошла в режиме видеоконференции. На ней были высказаны различные позиции.

«В настоящий момент РПЛ и основным вещателем вопрос обсуждается. Думаю, они найдут взаимопонимание. Мое личное мнение, что часть матчей будет показана на бесплатном канале», — заявил Митрофанов в эфире радио «Маяк».

Еще одной темой разговора с чиновником стали возможные изменения в регламенте в случае заражения футболистов коронавирусной инфекцией. Митрофанов отметил, что команду допустят к игре при наличии 16 полевых игроков и двух вратарей в заявке. Причем для ее расширения можно использовать составы дублей и клубных академий.

«Пока мы не рассматриваем варианты, что чемпионат не может быть доигран. В случае неприятных ситуаций, связанных с коронавирусом, команде может быть засчитано поражение, но снимать из-за этого мы никого не будем», — пообещал представитель РФС.

Вопрос присутствия зрителей на трибунах остается в компетенции местных властей. Хотя Роспотребнадзор разрешил пускать на трибуны болельщиков, их число не должно превышать 10% от вместительности стадиона.

«Клубы сами будут решать, как и каких болельщиков допускать на трибуны. Главное — это соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, прописанных в регламенте», — добавил Митрофанов.

Тем временем столичные клубы «Локомотив» и «Динамо» уже провели товарищескую встречу. Игра завершилась вничью.

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