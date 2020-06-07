Утвержден переход Трусовой в академию Плющенко
- 07 июня 2020, 21:39
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Переход Александры Трусовой из ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта в «Академию фигурного катания Евгения Плющенко» официально утвержден Федерация фигурного катания Москвы (ФФКМ). Постановление президиума ФФКМ опубликовано на сайте организации.
Также утвержден переход к Евгению Плющенко Вероники Жилиной, которая раньше тренировалась у Этери Тутберидзе, и Софьи Муравьевой — воспитанницы ЦСКА.
Кроме этого от Тутберидзе ушли Георгий Куница (в Санкт-Петербург к Тамаре Москвиной) и Егор Рухин (в ЦСКА к Елене Буяновой).
Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира и бронзовый призер европейского первенства 15-летняя Трусова покинула группу Этери Тутберидзе в мае. Переход сопровождался «разборками» между бывшим тренером и новым.
Трусову за смену тренера также пообещали исключить из школы.
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