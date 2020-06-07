Утвержден переход Трусовой в академию Плющенко

Переход Александры Трусовой из ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта в «Академию фигурного катания Евгения Плющенко» официально утвержден Федерация фигурного катания Москвы (ФФКМ). Постановление президиума ФФКМ опубликовано на сайте организации.

Также утвержден переход к Евгению Плющенко Вероники Жилиной, которая раньше тренировалась у Этери Тутберидзе, и Софьи Муравьевой — воспитанницы ЦСКА.

Кроме этого от Тутберидзе ушли Георгий Куница (в Санкт-Петербург к Тамаре Москвиной) и Егор Рухин (в ЦСКА к Елене Буяновой).

Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира и бронзовый призер европейского первенства 15-летняя Трусова покинула группу Этери Тутберидзе в мае. Переход сопровождался «разборками» между бывшим тренером и новым.

Трусову за смену тренера также пообещали исключить из школы.