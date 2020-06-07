найти ×
   
  • USD
    68.63
  • EUR
    77.97
СохранитьСохранено0
×

007406

Утвержден переход Трусовой в академию Плющенко

Small a73d41983d
© vk.com

© vk.com

Переход Александры Трусовой из ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта в «Академию фигурного катания Евгения Плющенко» официально утвержден Федерация фигурного катания Москвы (ФФКМ). Постановление президиума ФФКМ опубликовано на сайте организации.

Также утвержден переход к Евгению Плющенко Вероники Жилиной, которая раньше тренировалась у Этери Тутберидзе, и Софьи Муравьевой — воспитанницы ЦСКА.

Кроме этого от Тутберидзе ушли Георгий Куница (в Санкт-Петербург к Тамаре Москвиной) и Егор Рухин (в ЦСКА к Елене Буяновой).

Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира и бронзовый призер европейского первенства 15-летняя Трусова покинула группу Этери Тутберидзе в мае. Переход сопровождался «разборками» между бывшим тренером и новым.

Трусову за смену тренера также пообещали исключить из школы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения
431383054читать позжечитаю позже
Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
-101461читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

41236260читать позжечитаю позже

Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии16 декабря 2019

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

11216039читать позжечитаю позже