Абрамович приобрел за 120 млн долларов картину Эдварда Мунка «Крик»

Российский миллиардер Роман Абрамович потратил 120 млн долларов на покупку одного из четырех вариантов картины норвежского художника Эдварда Мунка «Крик», сообщает Telegram-канал Sotheby’s Life.

В итоге олигарх стал обладателем единственного варианта этого знаменитого полотна, который находился в частной коллекции.

«Крик» представляет собой серию картин, которые Мунк создал в 1893—1910 годах. Кричащая человеческая фигура на фоне красного неба считается эмблемой экспрессионизма.

Как сообщала ранее газета Globes, в начале июня Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле, стоимость которой составляет 65 млн долларов. Это особняк расположен в городе Герцлия-Питуах на участке площадью почти в гектар.

В мае прошлого года стало известно, что Роман Абрамович занял 9-е место в списке богатейших людей Великобритании по версии Times. На тот момент его состояние оценивалось в 11,22 млрд фунтов.