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Абрамович приобрел за 120 млн долларов картину Эдварда Мунка «Крик»

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© Sothebyslife

© Sothebyslife

Российский миллиардер Роман Абрамович потратил 120 млн долларов на покупку одного из четырех вариантов картины норвежского художника Эдварда Мунка «Крик», сообщает Telegram-канал Sotheby’s Life.

В итоге олигарх стал обладателем единственного варианта этого знаменитого полотна, который находился в частной коллекции.

«Крик» представляет собой серию картин, которые Мунк создал в 1893—1910 годах. Кричащая человеческая фигура на фоне красного неба считается эмблемой экспрессионизма.

Как сообщала ранее газета Globes, в начале июня Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле, стоимость которой составляет 65 млн долларов. Это особняк расположен в городе Герцлия-Питуах на участке площадью почти в гектар.

В мае прошлого года стало известно, что Роман Абрамович занял 9-е место в списке богатейших людей Великобритании по версии Times. На тот момент его состояние оценивалось в 11,22 млрд фунтов.

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