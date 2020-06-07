«Динамо» и «Локомотив» разошлись миром в Черкизово

Столичные футбольные клубы «Локомотив» и «Динамо» провели товарищескую встречу в Черкизово на фоне ослабления мер против коронвируса. Игроки и персонал прибыли на матч в перчатках и масках, как предписывают инструкции. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Первый тайм прошел без голов. Хотя на 31-й минуте в ворота «бело-голубых» был назначен пенальти. Но его не реализовал Алексей Миранчук.

Открыл счет динамовец Кирилл Панченко. Нападающий отличился на 50-й минуте. Спустя 26 минут цифры на табло изменил еще один игрок «Динамо» — защитник Владимир Рыков забил в свои ворота.

«Динамо» могло остаться в меньшинстве, поскольку на 56-й минуте за грубую игру судья удалил нападающего Клинтона Н’Жи. Но по обоюдному решению команды доиграли матч в полных составах. Вместо камерунца на поле просто вышел Максим Данилин.

Нового главного тренера «Локомотива» на матче не было. Марко Николич еще не отбыл двухнедельный карантин по приезду в Россию. Вместо него командой руководил Дмитрий Лоськов.

Зато на игру двух столичных клубов пришел посмотреть главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов. Его все узнали, несмотря на маску на лице.

До старта Российской премьер-лиги остается 12 дней. «Локомотив» в турнире пока идет вторым, «Динамо» — шестое. Оба клуба вступят в борьбу 21 июня. «Красно-зеленые» примут «Оренбург», «бело-голубые» поедут в Краснодар.

Тем временем полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев справился с коронавирусной инфекцией и приступил к тренировкам.