Михалков обвинил в уничтожении российского образования главу Сбербанка

Никита Михалков заявил, что глава Сбербанка Герман Греф сумел добиться уничтожения традиционного образования в России, продвинув программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу.

По мнению режиссера, в этом Грефу помогла эпидемия коронавируса.

«Эта программа идет под соусом оптимизации, инновации, прогресса и этими маскировочными словами она приводится в жизнь, — приводит URA.RU слова Михалкова, сказанные в эфире нового выпуска его авторской передачи „БесогонТВ“ на канале в YouTube. — Получается, что для этого рода деятельности, этого рода внедрения цифровых платформ пандемия — мать родная».

В доказательство своих утверждений режиссер привел выдержки из программы Грефа, включая раздел «Смерть форматов», согласно которому к 2025 году отменят диплом об окончании учебного заведения, а к 2035 году исчезнут общеобразовательная школа, исследовательский университет и текст (книга, статья) как доминирующая форма передачи знаний.

В выпуске «Над пропастью во лжи» Михалков также выразил свое убеждение в том, что программа Грефа не рассчитана на всю Россию, поскольку не учитывает разницу развития технологий в регионах. Ее внедрение поспособствует еще большему разделению слоев общества на бедных и богатых, а также умных и глупых, считает режиссер.

Ранее «Ридус» писал о том, что выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» сняли с эфира на телеканале «Россия-24», как и предыдущий выпуск, где Михалков делился своими опасениям относительно проблем с вакциной от COVID-19 и возможных планов американского миллиардера Била Гейтса по чипизации людей.



Позже Михалков назвал сумму, потраченную на информационную кампанию против «БесогонТВ».