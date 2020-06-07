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Коронавирус обнаружен у главного раввина России

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

COVID-19 диагностирован у главного раввина России Берла Лазара.

В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Как сообщили ТАСС в его пресс-службе, состояние здоровья раввина не вызывает особых опасений.

Берл Лазар родился 19 мая 1964 года в Милане в семье раввина еврейской общины этого итальянского города. В 1991 году он стал раввином московской синагоги в Марьиной Роще, а в ноябре 1999 года был избран главным раввином России.

Ранее сообщалось, что 9 мая умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев. Он скончался в возрасте 67 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В ночь на 4 мая в 50-й московской городской больнице от ковидной пневмонии скончался почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево митрополит на покое Иона (Карпухин).

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