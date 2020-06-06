Более 60 000 заявок подано на участие в онлайн-голосовании по конституции

ЦИК принял от граждан 61,5 тысяч заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании по закону о поправке к конституции, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

От москвичей было принято 28 959 таких заявлений.

«С 5 июня начался сбор заявлений. По состоянию на 15:00 сегодняшнего дня принято 61 518 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения», — рассказала Памфилова ТАСС.

Она добавила, что о своем желании проголосовать вне помещения для голосования пока заявили 4 970 граждан по всей стране.

Глава ЦИК также уточнила, что еще 31 575 заявлений поступило от граждан, желающих проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования.

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня, сообщает агентство.

Ранее «Ридус» писал о том, что Центризбирком РФ утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении плебисцита по конституционным поправкам. Согласно соответствующему документу, проголосовать в онлайн-формате смогут граждане, имеющие подтвержденную регистрацию на портале госуслуг или на официальном сайте правительства Москвы. Для дистанционного участия в плебисците необходимо будет подать заявление через сервис «Мобильный избиратель» с 5 по 21 июня. А само электронное голосование продлится с 25 по 30 июня.