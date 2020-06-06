Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий ЧП в Норильске

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Соединенных Штатов оказать России содействие в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.

Помпео также выразил сожаление по поводу случившейся аварии.

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске, — написал он в Twitter. — Несмотря на наши разногласия, США готовы помочь России смягчить эту экологическую катастрофу и предложить наш технический опыт».

Крупнейшая экологическая катастрофа произошла в Норильске 29 мая. На ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», входящей в группу «Норникель», разрушился резервуар, в котором находилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Разлившееся топливо меньшей частью впиталось в грунт, а большей утекло в ручьи попали и реки Далдыкан и Амбарная.

Вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что наиболее вероятной причиной разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске могло стать непредвиденное поведение грунта, а не аварийное состояние резервуара для нефтепродуктов.

В связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске президент РФ Владимир Путин дал поручение правоохранительным органам проверить действия всех должностных лиц и жестко отчитал докладчиков.



Подразделения МЧС всю неделю пытаются собрать нефтепродукты при помощи боновых заграждений и временных резервуаров. На территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. СК возбудил четыре уголовных дела.



В рамках расследования был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3.



К утру субботы, 6 июня, ликвидаторы последствий катастрофы собрали более 700 тонн водонефтяной смеси.

В результате разлива дизельного топлива в Норильске предельно допустимая концентрация вредных веществ в местных водоемах оказалась превышена в сотни раз.

