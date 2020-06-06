Решение продлить сделку ОПЕК+ было принято единогласно

Страны-участницы ОПЕК+ единодушно приняли решение продлить до конца июля текущий договор о сокращении нефтедобычи, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль Мазруи.

«Слава богу, достигнута всеобщая договоренность о продлении соглашения по сокращению добычи нефти до конца июля», — написал он в Twitter.

Положительную оценку этому событию дал и министр энергетики США Дэн Бруйетт. Он отметил важность данного решения на фоне восстановления спроса на нефть и оживления экономической ситуации в мире.

Как пишет газета «Известия», после переговоров, на которых была достигнута договоренность о продлении рекордного сокращения нефтедобычи, стало известно, что Мексика не собирается участвовать в сделке ОПЕК+ с июля. Таким образом, без нее сокращение добычи нефти составит 9,6 млн баррелей в сутки.

При этом в проекте коммюнике ОПЕК+ было отмечено, что обязательным критерием для продления сокращения добычи нефти стало выполнение отстающими странами условий сделки.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин рассказал изданию, что продление соглашения благоприятно подействовало на нефтяной рынок. По его словам, котировки выросли почти до 42 доллара за баррель сорта Brent, прибавив 4,95%.



Следующее плановое заседание ОПЕК состоится 30 ноября, а встреча ОПЕК+ пройдет 1 декабря, сообщает РИА Новости.

Напомним, на предыдущем экстренном саммите ОПЕК+ 9 апреля была достигнута договоренность о том, что десять стран ОПЕК в мае-июне сокращают добычу на 6 млн баррелей в сутки, а с учетом всех участников ОПЕК+ сокращение составляет 9,7 млн баррелей в сутки.