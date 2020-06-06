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Участника команды КВН задержали в Москве с наркотиками

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Несколько свертков с наркотиками обнаружили столичные полицейские у участника команды КВН на Щелковском шоссе в Москве.

По данным РЕН ТВ, в ходе досмотра у мужчины нашли четыре свертка с героином.

По словам задержанного, он приобрел наркотические вещества у неизвестного для дальнейшего сбыта.

Как стало известно телеканалу, позднее мужчина в присутствии понятых указал еще на 26 свертков с наркотиками, находившимися в автомобиле.

В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в машине у двух лжеполицейских были обнаружены свертки с наркотиками. Задержанные предъявили удостоверения сотрудников полиции, однако оказалось, что в правоохранительных органах они не работают.

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