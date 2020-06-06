Вместо возврата денег за билеты учреждения культуры будут выдавать ваучеры

Российским учреждениям культуры разрешать выдавать ваучеры на посещение концертов и спектаклей вместо возвращения денег за билеты, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Выступая на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной к Дню русского языка, он отметил, что благодаря поручению главы государства россияне теперь смогут либо получить деньги за билеты на отмененные в период пандемии мероприятия или воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату.

«Самое главное — без каких-либо доплат», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его словам, вернуть зрителям деньги можно будет в течение шести месяцев. Вице-премьер добавил, что в настоящее время на руках у россиян скопилось более 7 млн билетов на культурные мероприятия, которые не состоялись из-за ситуации с коронавирусом.

Карантин вынудил жителей России отказаться от посещения музеев, театров и концертов, в результате чего учреждения культуры оказались в непростой ситуации. «Как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организаций будет полгода для того, чтобы они вернули гражданам деньги за отмененные мероприятия», — приводит агентство слова Чернышенко.

Ранее вице-премьер рассказал, когда в стране возобновят свою работу учреждения культуры, временно закрытые из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам Чернышенко, российские кинотеатры вновь откроют двери для зрителей уже в середине июля этого года. Примерно в это же время в музеи страны наконец смогут вернуться индивидуальные посетители. Он также отметил, что кинотеатры и театры смогут вернуться к работе только при условии жестких мер по обеспечению противовирусной безопасности зрителей.

Кроме того, Чернышенко заявил, что матчи футбольной Премьер-Лиги в России возобновятся 19 июня, а хоккейные и баскетбольные соревнования — только в августе-сентябре.

По данным зампреда кабинета министров, в России на 2 июня есть уже семь регионов, которые переходят на второй этап снятия вызванных пандемией ограничений. 23 субъекта Федерации пока готовы только к первому этапу ослабления режима самоизоляции.