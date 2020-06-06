Путин пообещал продвигать Пушкина в мире даже при низких ценах на нефть

У России хватит денег для продвижения русской культуры, русского языка и наследия поэта Александра Пушкина в мире даже при низких ценах на нефть и природные ресурсы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с деятелями культуры, которая состоялась в честь празднования Дня русского языка.

«Тем более, что эти цены уже повышаются», — отметил глава государства.



Таким образом Путин отреагировал на выступление поэта, драматурга, переводчика произведений Александра Пушкина на английский язык Джулиана Генри Лоуэнфельда, который опасается, что экономические проблемы России не лучшим образом могут сказаться на популяризации русской культуры за рубежом.

«Я понимаю, что все это связано с вашей внутренней потребностью делать то, чем вы занимаетесь. Когда это все вместе совпадает — и профессия, и желание работать — это дает максимальный результат», — обратился к драматургу президент.

Для России, добавил Владимир Путин, русский язык — много больше, чем просто средство общения. Он является основой российской национальной идентичности и великим наследием, которое уникально по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте.

Директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич в свою очередь обратил внимание, что предложенные ранее Путиным конституционные поправки о русском языке и русской культуре — это «очень по-пушкински».



Вы уже сказали о поправках к Конституции, где русский язык обозначается как общенациональный. Там же говорится о том, что языки народов России не менее важны, они сохраняются, и это очень по-пушкински. Очень по-пушкински, поскольку мы все знаем стихотворение «Памятник», и там есть строки: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык…», — пояснил Василевич.

Напомним, что с идеей наделить русский язык конституционным статусом языка государствообразующего народа выступил член рабочей группы по внесению изменений в Основной Закон, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Эта идея понравилась Владимиру Путину. Он похвалил Пиотровского за инициативу, отметив, что она станет хорошим приобретением для Конституции.