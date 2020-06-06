В Госдуме предложили сажать за утечку персональных данных

Внедрение цифровых технологий, в первую очередь, потребует надежной защиты персональных данных, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, за утечку такой секретной информации следует не штрафовать, а сажать в тюрьму.

«Если риск утечки данных велик, от такой новации следует отказаться», — сказал Миронов в беседе с ФАН.

Депутат Госдумы считает, к проблеме информационной безопасности в России относятся, как к чему-то второстепенному и необязательному, в результате чего уже поставлена на конвейер торговля сведениями о паспортах, ИНН, водительских правах и данных о недвижимости. Он добавил, что за это никто не несет наказания — ни чиновники, ни представители коммерческих структур.

Парламентарий поддержал позицию ФСБ РФ, которая раскритиковала рассматриваемый в Госдуме законопроект, который позволит расширить использование биометрических данных граждан. Кроме того, Миронов подчеркнул, что считает недостаточным предложение Минюста повысить до 500 тысяч рублей административный штраф за утечку данных, поскольку штрафные санкции не всегда работают.

В этой связи он напомнил о прецеденте с соцсетью Facebook, которую в США наказали за утечку персональных данных на миллиарды долларов, а также отметил что УК РФ квалифицирует как халатность неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло существенное нарушение прав граждан. Политик убежден, что утечка персональных данных полностью подпадает под действие этой статьи.

«А там и штрафы выше, да еще могут арестовать или присудить обязательные работы», — подытожил Миронов в интервью изданию.

Ранее было объявлено о проведении в Москве эксперимента по использованию приложения «Мобильный идентификатор» с QR-кодом вместо паспорта.

Напомним, выдача электронных удостоверений личности вместо паспорта гражданина России предусмотрена в нацпрограмме «Цифровая экономика», утвержденной в конце 2018 года. В 2019 году Максим Акимов, занимавший на тот момент пост вице-премьера, объявил, что выпуск бумажных паспортов прекратится к 2023 году.

До начала пандемии коронавируса в правительстве также занимались проектом по замене паспортов на пластиковые карты с чипом, на который собирались записывать информацию не только о ФИО, месте жительства, дате и месте рождения, но также СНИЛС, фотографию, отпечатки пальцев и водительские права гражданина. Планировалось, что россияне будут получать чипированые электронные паспорта вместо обычных с 2022 года. Тестирование нового типа документов должно было начаться в Москве в 2020 году. Между тем, соцопросы показали, что большинство граждан к идее электронных паспортов относятся отрицательно.