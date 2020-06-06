Выплаты и льготные займы: как регионы продолжают бороться с коронавирусом
- 06 июня 2020, 13:45
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Специалисты Экспертного института региональных исследований (ЭИСИ) опубликовали очередную подборку наиболее эффективных региональных решений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.
В Москве НИИ Склифосовского начал лечить COVID-19 по новой методике. Речь идет о применении гипербарической оксигенации — доставке кислорода в плазму при повышенном давлении.
В Мурманской области преподаватели получат премии на общую сумму 19 миллионов 668 тысяч рублей за проведение ЕГЭ в условиях COVID-19.
Дополнительные выплаты также получат врачи и младший медицинский персонал в Ненецком автономном округе и Нижегородской области.
В Калининградской области запущена программа «длинного» финансирования. Субъекты МСП могут получить займ в сумме от 2 до 50 миллионов рублей под 1% годовых на инвестиционные цели. Срок займа составляет семь лет, а для заёмщиков, работающих в сельском хозяйстве, — 10 лет.
С полной версией мониторинга можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.
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