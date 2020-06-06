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Выплаты и льготные займы: как регионы продолжают бороться с коронавирусом

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Специалисты Экспертного института региональных исследований (ЭИСИ) опубликовали очередную подборку наиболее эффективных региональных решений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

В Москве НИИ Склифосовского начал лечить COVID-19 по новой методике. Речь идет о применении гипербарической оксигенации — доставке кислорода в плазму при повышенном давлении.

В Мурманской области преподаватели получат премии на общую сумму 19 миллионов 668 тысяч рублей за проведение ЕГЭ в условиях COVID-19.

Дополнительные выплаты также получат врачи и младший медицинский персонал в Ненецком автономном округе и Нижегородской области.

В Калининградской области запущена программа «длинного» финансирования. Субъекты МСП могут получить займ в сумме от 2 до 50 миллионов рублей под 1% годовых на инвестиционные цели. Срок займа составляет семь лет, а для заёмщиков, работающих в сельском хозяйстве, — 10 лет.

С полной версией мониторинга можно ознакомиться на сайте ЭИСИ

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