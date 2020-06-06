Страдающая от рака волонтер до последнего помогала пожилым односельчанам

В движении «Мы вместе» рассказали о 19-летней Светлане Анурьевой из Ульяновской области, которая скоропостижно скончалась от онкологии 31 мая. До последнего она помогала односельчанам в качестве волонтера: Светлана доставляла продукты, медикаменты и необходимые товары одиноким пенсионерам.

Девушка стала участницей движения «Мы вместе» с первых дней режима самоизоляции, который был введен в России в связи с распространением коронавирусной инфекции. За месяц она самостоятельно выполнила 30 заявок. А 5 мая Светлана почувствовала себя плохо. В больнице, куда ее положили, сказали, что у Анурьевой четвертая стадия рака. Для большинства больных подобный диагноз — приговор, поскольку такие случаи неоперабельны. Спустя неделю Светлану выписали из больницы в тяжелом состоянии, но она все равно продолжила помогать нуждающимся.

Через 10 дней после выписки Светлана вновь оказалась в больнице. 28 мая она уже не могла самостоятельно передвигаться, а 31 числа девушка умерла.

«На ее похороны собрался весь поселок. Карсунский медколледж организовал музыкальное сопровождение траурной процессии. Многие из тех, кто познал доброту ее сердца, пришли проводить Свету в последний путь», — сообщается в пресс-релизе движения «Мы вместе».

Известно, что девушка почувствовала себя плохо еще в начале 2020 года. Однако тогда врачи почему-то не смогли выявить у нее опухоль.

