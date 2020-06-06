В чем проблема ложноотрицательных тестов на COVID-19

Многие штаты по всей территории США до сих борются с пандемией COVID-19, а часть из них предпочла политику отказа от широкомасштабного тестирования. Местные власти штатов сосредоточились на выборочном, но точном тестировании.

Главным образом мы работаем с антителами. Это дает понять не только ситуацию по переболевшим, но и о людях с активной формой заболевания, — пишут авторы исследования из Школы медицины Гейзеля Дартмута и Дартмутского института.

В новой статье ученые призывают больше внимания уделять устранению неточности диагностических тестов, которые играют ключевую роль в сдерживании пандемии.

Диагностические тесты, обычно включающие мазок из носоглотки, могут быть неточными в двух отношениях. Ложноположительный результат ошибочно маркирует инфицированного человека с последствиями, включая ненужный карантин и отслеживание контактов. Ложноотрицательные результаты являются гораздо более значимыми, поскольку инфицированные лица, которые могут быть бессимптомными, не изолированы и могут заразить других, — пояснили исследователи.

В статье ученые обсуждают факторы, способствующие нынешним неточностям в диагностических тестах, включая вариабельность чувствительности тестов и отсутствие стандартного процесса проверки точности тестов.

Ученые пришли к выводу, что дагностическое тестирование поможет безопасно открыть страну, но только в том случае, если тесты будут высокочувствительными и точечно направленными на лиц из группы риска.

Также для точности тестирования специалисты CDC должны обязать производителей тестов предоставлять подробную информацию о клинической чувствительности и специфичности своих продуктов.

Авторы работы сообщили, что особое внимание сейчас нужно уделить разработке сверхчувствительных тестов, которые смогут определять даже бессимптомных пациентов. Тогда масштабные тестирования будут иметь смысл.

