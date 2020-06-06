В чем проблема ложноотрицательных тестов на COVID-19
- 06 июня 2020, 10:15
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Многие штаты по всей территории США до сих борются с пандемией COVID-19, а часть из них предпочла политику отказа от широкомасштабного тестирования. Местные власти штатов сосредоточились на выборочном, но точном тестировании.
Главным образом мы работаем с антителами. Это дает понять не только ситуацию по переболевшим, но и о людях с активной формой заболевания, — пишут авторы исследования из Школы медицины Гейзеля Дартмута и Дартмутского института.
В новой статье ученые призывают больше внимания уделять устранению неточности диагностических тестов, которые играют ключевую роль в сдерживании пандемии.
Диагностические тесты, обычно включающие мазок из носоглотки, могут быть неточными в двух отношениях. Ложноположительный результат ошибочно маркирует инфицированного человека с последствиями, включая ненужный карантин и отслеживание контактов. Ложноотрицательные результаты являются гораздо более значимыми, поскольку инфицированные лица, которые могут быть бессимптомными, не изолированы и могут заразить других, — пояснили исследователи.
В статье ученые обсуждают факторы, способствующие нынешним неточностям в диагностических тестах, включая вариабельность чувствительности тестов и отсутствие стандартного процесса проверки точности тестов.
Ученые пришли к выводу, что дагностическое тестирование поможет безопасно открыть страну, но только в том случае, если тесты будут высокочувствительными и точечно направленными на лиц из группы риска.
Также для точности тестирования специалисты CDC должны обязать производителей тестов предоставлять подробную информацию о клинической чувствительности и специфичности своих продуктов.
Авторы работы сообщили, что особое внимание сейчас нужно уделить разработке сверхчувствительных тестов, которые смогут определять даже бессимптомных пациентов. Тогда масштабные тестирования будут иметь смысл.
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