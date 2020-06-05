Эксперт: поправки к Конституции обеспечат прочный экологический каркас

Внесение в Конституцию поправок об ответственном отношении к животным и окружающей среде позволит россиянам «чувствовать себя более цивилизованными». Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с экологами и зоозащитниками.

«Проблемы окружающей среды, экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных, важных для общества тем», — подчеркнул глава государства.

Поэтому в числе инициатив граждан по конституционным поправкам было достаточно много предложений по усилению требований к сохранению природы и окружающей среды, а также к экологическому воспитанию. Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями, — добавил Путин.

Экологические поправки в Конституцию обеспечат проведение единой социально ориентированной государственной политики в области экологии, уверена член Общественной палаты РФ Альбина Дударева.

«Необходимо создать благоприятные условия для жизнедеятельности населения и снизить негативное воздействие от промышленных предприятий. Мы обязаны сохранить ту природу, которая нам досталась. Поэтому я призываю всех сходить и проголосовать за эти поправки. Если не будет прочного экологического каркаса, то мы нарушим хрупкий баланс между человеком и природой, а без этого устойчивое развитие невозможно», — пояснила эксперт.

В то же время, конечно, нельзя останавливать развитие экономики. Но предприятия обязаны нести ответственность за те отходы, которые они производят. И благодаря поправкам от отвественности предприятиям будет уже не уйти, — отметила Дударева.

Ранее глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин рассказал в интервью «Ридусу», что конституционные поправки по экологии также создают условия для более активного просвещения граждан в области охраны окружающей среды.

«Теперь правительство будет обязано обеспечить развитие системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры. Россия сейчас — это природный ковчег с самыми большими запасами пресной воды, уникальной природой, лесами, это то, чего нет у наших соседей. Естественно, нужно правильно пользоваться всеми этими ресурсами, понимая, что это новый тренд, будущее, новые точки роста для экономики, в том числе», — сказал Губайдуллин.