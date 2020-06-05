Врачи дали советы, как безопасно открывать больницы после карантина

Поскольку амбулаторные центры, частные клиники и поликлиники постепенно возвращаются к прежнему режиму работы, у пациентов возникает вопрос, насколько безопасны условия в больницах.

Американские врачи выпустили статью, содержащую самые важные условия, которые должны соблюдаться в каждой больнице для обеспечения безопасности пациентов и медиков.

В идеале должно быть так: когда пациенты впервые звонят, чтобы назначить прием у врача, ему должны предложить тест на коронавирус, а также спросить о том, не контактировал ли человек с больными. Сами тесты должны выполняться в сжатые сроки, чтобы пациент смог попасть на прием к доктору уже через пару дней, — говорят исследователи.

Помимо отрицательного анализа, у пациентов не должно быть температуры перед непосредственным посещением специалиста. Они также должны будут носить маски, как и весь обслуживающий и медицинский персонал внутри больницы.

Также авторы статьи советуют максимально «разгрузить» помещения клиники. Например, убрать часть стульев и диванов из зоны ожидания, сделав между местами большее пространство.

Обязательным пунктом является поддержание чистоты в клинике. Для этого несколько раз в день следует проводить влажную уборку в помещении, протирать ручки дверей, стулья, столы, а также все горизонтальные поверхности.

Часть клиник во время карантина перевела некоторых врачей в онлайн, и теперь пациенты могут обратиться к своим лечащим врачам без поездки в клинику. Конечно, телемедицина подходит не всем специалистам, но многие врачи могут проводить часть своих приемов по интернету.

Это особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как диабет или гипертония.