Дроны-доставщики будут подзаряжаться на крышах автобусов

Команда изобретателей из Стэнфорда предложила интересный способ внедрения дронов в городскую среду. Несмотря на то, что доставка беспилотными коптерами — удобная и перспективная технология, она все еще используется в единичных случаях.

Главная проблема массового внедрения дронов-доставщиков связана, во-первых, с безопасной регулировкой маршрутов беспилотников, а во-вторых, большинство дронов способно летать на небольшие расстояния, после чего им требуется подзарядка.

Ученые из Стэнфорда решили не только облегчить логистику, но и увеличить запас хода дронов. Они предложили использовать крыши автобусов и трамваев в качестве станций зарядки для этих летательных аппаратов.

Также во время зарядки дрон сможет проехать часть своего маршрута на общественном транспорте. Это увеличит его эффективность в 3,6 раза, посчитали разработчики.

Например, популярная модель дрона DJI Mavic 2 способна летать максимум на 18 км, а сев на общественный транспорт, сможет проезжать около 65 км, не тратя заряд. Также компаниям не придется заново прописывать все маршруты дронов, так как основную часть пути они будут следовать по маршрутам общественного транспорта.

Предварительный анализ показал, что одновременно в одном городе смогут работать 200 дронов. Это условие действует в тех городах, где имеется минимум 8000 остановок общественного транспорта.

Пока что технологию не испытывали в реальном городе, но ученые уже создали модель движения дронов в виртуальных Сан-Франциско и Вашингтоне.