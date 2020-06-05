Испания сообщила, что стране еще далеко до коллективного иммунитета

Вторая волна случайного тестирования в Испании на антитела к коронавирусу показывает, что у трети инфицированных не развиваются симптомы заболевания, сообщили местные органы здравоохранения.

Это тревожный сигнал для общественного здравоохранения : невозможно контролировать вспышку, просто рассматривая тех, у кого есть симптомы. Нам очень важны бессимптомные пациенты, а вычислить их крайне непросто, — сказала директор Национального эпидемиологического центра Марина Поллан.

Как показало тестирование в Испании, с таким количеством бессимптомных случаев придется продолжать следовать всем рекомендациям по социальному дистанцированию.

Результаты последнего общенационального тестирования подтвердили предварительный вывод, опубликованный три недели назад, согласно которому анализы крови выявили антитела IGG против вируса только у 5% из 63 000 участников.

Исследователи говорят, это означает, что Испания далека от развития коллективного иммунитета к COVID-19 и все еще уязвима для большого числа вспышек. Это неудивительно, так как почти два месяца страна находилась на жестком карантине.

Более 95% людей, прошедших тестирование в первом туре, протестировались и во второй раз. Перед завершением исследования будет проведен еще один раунд тестирования.

Тем не менее Испания постепенно отменяет изоляцию в стране. Эта страна является одной из наиболее пострадавших от пандемии: здесь было зарегистрировано более 27 000 случаев смерти, связанных с вирусом.

Главный эксперт по вирусам Министерства здравоохранения Фернандо Симон признал, что региональные власти корректируют свои данные. Он ожидает, что национальные итоги смертности и инфекций будут подвергнуты пересмотру.