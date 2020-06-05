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Испания сообщила, что стране еще далеко до коллективного иммунитета

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Вторая волна случайного тестирования в Испании на антитела к коронавирусу показывает, что у трети инфицированных не развиваются симптомы заболевания, сообщили местные органы здравоохранения.

Это тревожный сигнал для общественного здравоохранения: невозможно контролировать вспышку, просто рассматривая тех, у кого есть симптомы. Нам очень важны бессимптомные пациенты, а вычислить их крайне непросто, — сказала директор Национального эпидемиологического центра Марина Поллан.

Как показало тестирование в Испании, с таким количеством бессимптомных случаев придется продолжать следовать всем рекомендациям по социальному дистанцированию.

Результаты последнего общенационального тестирования подтвердили предварительный вывод, опубликованный три недели назад, согласно которому анализы крови выявили антитела IGG против вируса только у 5% из 63 000 участников.

Исследователи говорят, это означает, что Испания далека от развития коллективного иммунитета к COVID-19 и все еще уязвима для большого числа вспышек. Это неудивительно, так как почти два месяца страна находилась на жестком карантине.

Более 95% людей, прошедших тестирование в первом туре, протестировались и во второй раз. Перед завершением исследования будет проведен еще один раунд тестирования.

Тем не менее Испания постепенно отменяет изоляцию в стране. Эта страна является одной из наиболее пострадавших от пандемии: здесь было зарегистрировано более 27 000 случаев смерти, связанных с вирусом.

Главный эксперт по вирусам Министерства здравоохранения Фернандо Симон признал, что региональные власти корректируют свои данные. Он ожидает, что национальные итоги смертности и инфекций будут подвергнуты пересмотру.

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Кремль отреагировал на убийство жителя Екатеринбурга бойцами Росгвардии

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента знают об убийстве бойцами Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Владимира Таушанкова при попытке его задержания в Екатеринбурге, однако не считают это вопросом, которым должны заниматься в Кремле.

«В данном случае это не вопрос президента и не вопрос администрации президента», — заявил представитель Владимира Путина.

По словам спикера Кремля, существует определенные органы прокурорского реагирования, а силовые структуры могут провести внутренние проверки с той целью, чтобы установить все причины и обстоятельства подобных происшествий, передает «Эхо Москвы».

«Существует определенная надзорная система задействования полицейских, при необходимости МВД проводит свои внутренние разбирательства на сей счёт. Если такая необходимость есть», — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в администрации президента наблюдают за тем, что «некоторые высказываются по этой теме, эта тема обсуждается», однако в самом Кремле не считают необходимым «преувеличивать масштабы обсуждения в федеральном поле», заявил Песков.

2 июня средства массовой информации Екатеринбурга сообщили, что жителя столицы Урала заподозрили в краже обоев из магазина в торговом центре. Мужчина заперся в квартире в жилом доме и брызнул в стражей порядка, которые почему-то были в гражданской одежде, перцовым газом, после чего им пришлось вызвать бойцов Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

При задержании силовики применили против екатеринбуржца огнестрельное оружие, от полученных ранений мужчина скончался прямо на месте происшествия. Обратить внимание на ЧП ранее в этот же день призвала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В Росгвардии заявили, что погибший был судим за незаконный оборот наркотиков. В ходе атаки на торговую точку мужчина угрожал работникам магазина ножом, а силовикам оказал сопротивление — выскочил с оружием и применил баллончик с перцовым газом, нанеся тем самым травмы оперативнику. После безрезультатных переговоров с отцом подозреваемого бойцы Росгвардии ворвались в квартиру, в которой укрывался мужчина. В жилом помещении мужчина начал угрожать предметом, похожим на автоматическое оружие, после чего было принято решение открыть огонь на поражение.

В квартире погибшего была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Возбуждено уголовное дело о разбое.

В тот же день Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области начало доследственную проверку по факту происшествия.

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