Путин поздравил экологов с профессиональным праздником
- 05 июня 2020, 11:12
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент России Владимир Путин поздравил работников Минприроды РФ с Днем эколога, который отмечается 5 июня.
В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что грамотное использование природных ресурсов находится в числе «безусловных общенациональных приоритетов».
«Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, главные из которых — создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе», — указано в телеграмме.
Еще Путин отметил, что Россия будет и дальше поддерживать международные инициативы по охране окружающей среды, передает ТАСС.
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