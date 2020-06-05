Путин поздравил экологов с профессиональным праздником

Протесты в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) едва не закончились очередным скандалом. Полицейские толкнули пожилого мужчину и тот потерял сознание. Кадры с места инцидента успел заснять корреспондент издания WBFO.

На кадрах видно, как один из протестующих идет на встречу толпы полицейских. Один из правоохранителей толкает мужчину и тот падает, ударяясь головой о бетон. Мужчина мгновенно теряет сознание, из его головы течет кровь. Полицейские будто не обращают на него внимание, а вот солдаты из Национальной гвардии сразу же начали оказывать потерпевшему помощь.

Сообщается, что 75-летний мужчина доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Главный комиссар полиции города Байрон Локвуд заявил, что действия сотрудников были «позорными» и двое сотрудников отстранены от исполнения. Также будет проводиться расследование.

Во многих городах США уже две недели проходят акции протеста против полицейского насилия в адрес чернокожего населения. Протестующие жгут машины, нападают на полицейских, грабят магазины и громят витрины. Началось все в городе Миннеаполис, где при задержании афроамериканца полицейский не рассчитал силу и коленом задушил подозреваемого в оплате фальшивым чеком.