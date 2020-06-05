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Путин поздравил экологов с профессиональным праздником

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников Минприроды РФ с Днем эколога, который отмечается 5 июня.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что грамотное использование природных ресурсов находится в числе «безусловных общенациональных приоритетов».

«Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, главные из которых — создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе», — указано в телеграмме.

Еще Путин отметил, что Россия будет и дальше поддерживать международные инициативы по охране окружающей среды, передает ТАСС.

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В США полицейские травмировали пожилого мужчину во время протестов

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Протесты в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) едва не закончились очередным скандалом. Полицейские толкнули пожилого мужчину и тот потерял сознание. Кадры с места инцидента успел заснять корреспондент издания WBFO

На кадрах видно, как один из протестующих идет на встречу толпы полицейских. Один из правоохранителей толкает мужчину и тот падает, ударяясь головой о бетон. Мужчина мгновенно теряет сознание, из его головы течет кровь. Полицейские будто не обращают на него внимание, а вот солдаты из Национальной гвардии сразу же начали оказывать потерпевшему помощь. 

Сообщается, что 75-летний мужчина доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Главный комиссар полиции города Байрон Локвуд заявил, что действия сотрудников были «позорными» и двое сотрудников отстранены от исполнения. Также будет проводиться расследование. 

Во многих городах США уже две недели проходят акции протеста против полицейского насилия в адрес чернокожего населения. Протестующие жгут машины, нападают на полицейских, грабят магазины и громят витрины. Началось все в городе Миннеаполис, где при задержании афроамериканца полицейский не рассчитал силу и коленом задушил подозреваемого в оплате фальшивым чеком. 

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