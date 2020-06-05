Пандемия может вызвать всплеск венерических болезней

Ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, параллельно существенно сократили число заражений гриппом, ветрянкой, краснухой и некоторыми респираторными инфекциями. Однако еще одним последствием пандемии может стать всплеск венерических и других болезней.

На рост числа заболеваний, передающихся половым путем, обратили внимание американские медики. Из-за переориентирования и закрытия некоторых медицинских учреждений, сократилась возможность своевременно проходить обследования и получать помощь. Эпидемиолог из Университета Висконсина в Милуоки Аманда Симанек считает, что это может привести к распространению хронических форм гонореи и сифилиса, а также внутриутробных патологий плода у беременных женщин. Сейчас ситуация еще не выглядит опасной из-за ограничения социальных контактов, но заметное снижение диагностирования половых инфекций позже приведет к их всплеску.

Российские врачи подтвердили, что из-за пандемии во многих медицинских учреждениях прекратили оказывать услуги по лечению и профилактике заболеваний, передающихся половым путем (ИППП). По данным опросов Европейской академии дерматовенерологии, массовые сбои в этой области отмечаются во всем мире.

«Переориентация сил здравоохранения привела к сокращению мер и усилий по борьбе со вспышками ИППП. Лечение пациентов и их половых партнеров проводилось на условиях физического дистанцирования и минимизации личных посещений клиники. Терапия назначалась преимущественно с использованием телемедицины на основании общих симптомов», — цитирует газета «Известия» слова гинеколога-репродуктолога Екатерины Ожогиной.

Российские ученые не готовы полностью согласиться с американскими коллегами. Однако в какой-то мере разделяют их опасения, отметила старший научный сотрудник Института Х-Вio ТюмГУ Мария Орлова.

«Пока рано говорить о грядущей волне заболеваемости, но исключить вероятность такого развития событий нельзя», — сказала она.