Меркель признала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории

Экономика Федеративной Республики Германии (ФРГ) в результате пандемии оказалась в самом тяжелом положении за всю свою историю. И хотя власти все делали правильно в сложившейся ситуации, пока нельзя сказать, когда все закончится. Такое заявление сделала канцлер страны Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.

«Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить», — цитирует слова Меркель газета «Взгляд».

Сейчас, по словам канцлера, примерно семь миллионов немецких граждан из-за пандемии переведены на неполный рабочий день. Как долго еще продлится распространение коронавируса, сказать сложно. Нет понимания того, как скоро появится вакцина.

«Мы, конечно, не можем заглянуть в будущее, но я думаю, мы действовали правильно», — сказала Меркель.

Канцлер также напомнила, что уже согласован пакет мер по стимулированию национальной экономики. На него выделено 130 миллиардов евро.

Тем временем Соединенные Штаты игнорируют интересы Европы, пытаясь ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.