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Сразу 22 автомобиля угнали со склада в Нью-Йорке

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© Twitter

© Twitter

Ранним утром 4 июня несколько воров в масках проникли в хранилище автомобилей в Бронксе. Преступники угнали сразу 22 «Тойоты», сообщил Fox News. Полиция разместила в социальных сетях видеозапись, на корой видны два участника дерзкого ограбления.

Всего угонщиков, по данным полиции, было четверо. Правоохранительные органы намерены найти преступников. За любую информацию, которая приведет к их аресту, обещана награда в 2,5 тысячи долларов.

По данным прессы, угонщики вывезли со склада седаны и внедорожники. Если их было только четверо, остается только удивляться, как они смогли угнать больше двух десятков машин.

По видеозаписи опознать преступников будет непросто. Сейчас все ходят в масках. Кроме того, воры скрыли свои головы капюшонами толстовок. Сложно определить даже пол и цвет их кожи.

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