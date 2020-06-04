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Неизвестный забежал в тоннель метро в Москве

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Движение «красной» ветки столичной подземки вечером 4 июня временно остановил неизвестный, забежавший в тоннель на станции «Парк культуры». Мужчину быстро поймали, выясняются причины столь странного поведения.

«На станции „Парк культуры“ радиальная в тоннель в сторону» Кропоткинской" забежал мужчина", — цитирует РИА Новости слова сотрудника экстренных служб города.

Очевидец событий отметил, что изловили нарушителя быстро. Пока нет информации, чем его заинтересовали недра метрополитена.

Движение поездов было временно приостановлено.

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