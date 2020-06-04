Как рождаются сверхмассивные черные дыры

Команда астрофизиков из Японии провела исследование, в ходе которого была выдвинута еще одна гипотеза о происхождении сверхмассивных черных дыр. Такие космические объекты есть практически в каждой вселенной, поэтому ученым крайне важно понять, как рождаются черные дыры, масса которых в несколько миллиардов раз превышает массу Солнца.

Согласно одной из самых популярных гипотез, сверхмассивные черные дыры образовались, когда облака межзвездного газа сколлапсировали под действием гравитации.

Авторы новой работы считают, что, помимо поглощения межзвездного газа, черные дыры используют для своего развития и части небольших звезд. Чтобы выяснить, возможно ли это, японские ученые использовали компьютерную модель, которая показала образование черных дыр из газа с высоким содержанием тяжелых элементов.

Дело в том, что черные дыры появляются, когда облака межзвездного газа сколлапсируются под действием гравитации. Но такое взаимодействие может произойти лишь с чистым газом, состоящим только из водорода и гелия.

А вот тяжелые элементы, например углерод или кислород, способны изменить скорость движения газа, из-за чего формируются звезды.

Чтобы просчитать все возможные варианты, обычного компьютера недостаточно, пишут ученые. Поэтому для своей работы они использовали компьютер Aterui II, способный проводить трехмерное моделирование.

Эксперимент показал возможность рождения звезды с массой в 10 000 раз больше Солнца. Такое может происходить в газовых облаках с большим количеством тяжелых элементов.