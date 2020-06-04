Как маленькое текстильное предприятие обеспечило Благовещенск масками
- 04 июня 2020, 15:51
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Благовещенская компания по производству детского текстиля «Пуговка» занялось в начале апреля пошивом многоразовых медицинских масок. За два месяца режима самоизоляции, который был объявлен в России в связи с эпидемией коронавируса, предприятию удалось изготовить около 600 масок.
Мы реализуем нашу продукцию в интернете, а также через знакомых. Детям и многодетным семьям мы делаем скидки. В начале периода самоизоляции, когда был большой спрос, наши маски стоили по 100 рублей за штуку. Сейчас стоимость одной маски составляет 60 рублей. Правда, спрос заметно упал. Возможно, это из-за того, что у многих маски уже есть, — рассказала «Ридусу» глава предприятия Дильбар Ахметова.
«После пандемии мы, наверное, перестанем шить маски, поскольку спрос на них, скорее всего, упадет до нуля», — заключила наша собеседница.
Отметим, что Дильбар Ахметова является участницей конкурса «Лучший социальный проект года».
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