Историки уточнили время строительства арки Уильсона на Храмовой горе

Команда археологов из Института науки Вейцмана провела исследование, в ходе которого уточнила возраст древнейшего памятника — арки Уильсона, находящейся на иерусалимской Храмовой горе.

Напомним, что арка Уильсона — современное название древней каменной арки, верхняя часть которой видна у северо-восточного угла иерусалимской Стены плача. Арка когда-то перекрывала 13 м, образуя туннель к воротам, которые были на одном уровне с поверхностью Храмовой горы.

Радиоуглеродное датирование редко использовалось в археологических исследованиях классического и постклассического периода в Восточном Средиземноморье (приблизительно 8 век до н. э. — 6 век н. э.). Это связано с неточностью и сложностью метода, а также благодаря огромному количеству найденных в этих местах артефактах.

Так, у историков есть большая опора на материальную культуру: монеты, керамика, захоронения, а также тексты.



В новом исследовании группа ученых сосредоточилась на определении конкретных дат строительства арки Уильсона — древнего моста, соединяющего иерусалимскую Храмовую гору с домами Верхнего города Иерусалима, и который был раскопан в 2015—2019 годах в рамках проекта развития туризма.

Арка Уильсона была предметом многих научных споров, причем даты строительства предполагались со времен Ирода Великого, римской колонизации или даже раннего исламского периода в Иерусалиме (промежуток около 700 лет).

Чтобы лучше понять конкретные сроки строительства арки археологи использовали радиоуглеродное датирование 33 строительных материалов прямо на месте арки. Также был применен стратиграфический анализ.

Авторам удалось сузить сроки строительства первоначальной конструкции моста через до 20 г. до н. э. и 20 г. н. э., во время правления Ирода Великого или непосредственно после его смерти. Они также обнаружили второй этап строительства: между 30 и 60 годами н. э. Тогда мост удвоился по размеру, поскольку арка Уилсона в ее нынешнем виде была завершена.

Это произошло в период Римского правления, о чем свидетельствуют письменные источники, в которых говорится, что римляне начали или расширили многие строительные проекты вокруг Иерусалима, включая акведук, снабжающий Храмовую гору водой.

Ученые отмечают, что их метод использования сразу нескольких образцов для радиоуглеродного датирования в сочетании со стратиграфическим анализом может широко применяться во многих других плотно застроенных древних городах для уточнения дат строительства конкретных останков.