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004874

Европа возобновляет туризм, но с некоторыми ограничениями

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Германия отменит общий запрет на путешествия для европейских стран с 15 июня. Следом за немцами отменяет запреты на поездки и правительство Нидерландов.

Премьер-министр этой страны Марк Рютте заявил, что с приходом летних каникул многие европейские страны вновь откроют свои двери для туристов. Нидерланды призвали путешественников не забывать о рисках и соблюдать все меры предосторожности.

Бельгия заявила, что ее границы вновь откроются для путешественников из остальной части Европейского союза, Великобритании и стран — членов Шенгенской зоны с 15 июня. Снятие ограничений происходит из-за резкого сокращения числа новых инфекций, сейчас правительства европейских стран ищут способы перезапустить экономику.

Поэтому запреты на путешествия будут сняты, однако появятся новые рекомендации для туристов. Пока сохраняются ограничения на посещение Норвегии и Испании. Германия будет очень внимательно следить за данными о заражении, и запреты на поездки могут быть вновь введены, если новые инфекции достигнут пропорции 50 на 100 000 человек в неделю.

Некоторые страны уже начали вновь открывать свои границы в попытке оживить индустрию туризма. Италия вновь открылась для европейских путешественников в среду, а Австрия снимает ограничения в середине июня с Германии, Швейцарии, Чешской Республики, Словакии и Венгрии.

Немецкий туроператор TUI заявил, что возобновит полеты по курортным направлениям, причем первый рейс запланирован в Португалию на 17 июня.

Я знаю, что это решение вызывает большие надежды и ожидания, но я хочу еще раз сказать: рекомендации по путешествиям — это не приглашение к путешествию, — сказал Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.

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