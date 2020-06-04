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Госдеп США начал борьбу с кубинскими аквапарками и дайвинг-центрами

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© Twitter

© Twitter

В расширенный список кубинских организаций, находящихся под санкциями Соединенных Штатов, попали туристические объекты — гостиницы, аквапарк и пара центров для дайвинга. В Вашингтоне считают, что с помощью этих заведений кубинские военные вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы и борются с собственным народом.

«США вносят в список по Кубе семь организаций. Власти Кубы используют их прибыль для давления на народ, для вмешательства в дела Венесуэлы. В число организаций входят контролируемые военными финансовое учреждение, три отеля, два дайвинг-центра и один аквапарк», — цитирует ТАСС заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.

Госдеп США полагает, что военные на Кубе контролируют большинство объектов туристической отрасли. Поэтому американские власти призывают путешественников пользоваться услугами исключительно кубинского малого бизнеса.

В России всегда считали, что односторонние санкции США против Кубы противоречат нормам международного права. Москва постоянно призывает снять их.

Тем временем автор санкций против «Северного потока — 2», взбудораженный появлением в районе строительства газопровода российского трубоукладчика, разрабатывает проект новых мер.

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