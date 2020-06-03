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Жириновский предрек России большие доходы от медицинского туризма

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия сможет заработать миллиарды долларов на медицинском туризме в связи с пандемией коронавируса.

По его словам, в России будут «лечить всю планету» и на этом зарабатывать деньги.

«Нахождение в русской больнице будет там, не знаю, 500 долларов в сутки, — приводит РИА Новости его слова, сказанные эфире радио „Вести.ФМ“. — Вот за 10 дней 5 тысяч заплати и здоровый уезжай».

Жириновский объяснил свой многообещающий прогноз тем, что в России наименьшее число жертв коронавируса, и к тому же строится огромное количество больниц.

По последним данным, в России насчитывается 432 277 случаев заражения COVID-19. Умерли 5 215 человек, выздоровели 195 957.

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