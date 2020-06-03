Полицейские обошли более 100 квартир из-за записки на воздушном шарике

Обнаруженная 6-летней москвичкой записка, прикрепленная к воздушному шарику, заставила полицейских обойти более 100 квартир.

Дело в том, что в записке, найденной девочкой в Строгино во время прогулки, сообщалось о заложнике.

Как стало известно РЕН ТВ, автор записки назвал свое имя, а также указал адрес, где его удерживают.

Получив от дочери это послание, ее мать сразу же обратилась в полицию. Там выяснили, что в записке указан недостоверный адрес, но, тем не менее, сотрудники полиции проверили дома, находящиеся на двух улицах. В итоге стражи порядка так никого и не обнаружили.

По данным телеканала, полицейские обошли более 100 квартир. Теперь им предстоит найти шутника, из-за которого они зря потратили целых два дня. Записка отправлена на экспертизу.