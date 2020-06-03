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Тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» оценили примерно в 1 млрд рублей

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© Минобороны РФ

© Минобороны РФ

Около 1 млрд рублей будет стоить тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник», сообщает газета «Известия».

Эксперты предполагают, что как только будет запущено массовое производство, цену удастся снизить на 40−50% по сравнению с опытными образцами.

Отмечается, что самым дорогим компонентом «Охотника» является планер, на который приходится 45% общей стоимости или почти 600 млн рублей. Реактивный двигатель оценивается в 240 млн рублей.

Как рассказал изданию главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский, при определении стоимости опытных образцов в России рыночный принцип не работает, а ценообразование устанавливается законом «О государственном оборонном заказе».

«Цена определяется, исходя из принципа возмещения издержек», — пояснил он в интервью газете. По словам Мураховского, для этого устанавливается плановая рентабельность: не выше 20% на работы головного исполнителя, сдающего изделие Министерству обороны, и не выше 1% на составные части (эти средства идут субподрядчикам).

Кроме того, Мураховский отметил, что в стоимость опытных образцов включены расходы на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, а также на подготовку производства к запуску серии. Впоследствии сумму всех этих затрат делят на количество изделий, в результате чего опытные образцы стоят гораздо дороже серийных.

В августе 2019 года Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее полет новейшего беспилотника «Охотник».

В декабре 2018 года в Минобороны рассказали, что в 2019 году начнутся серийные поставки беспилотного летательного аппарата «Орион» российским военным.

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